Quagliarella va in gol contro la Fiorentina e segna da 10 partite di fila in Serie A: il record di Batistuta è ad un passo

Quando la partita sembrava finita, Fabio Quagliarella cambia e ribalta le carte in tavolo! Nella sfida tra Fiorentina e Sampdoria, la punta blucerchiata, 36 anni tra pochi giorni, va in gol anche contro i Viola e vola a quota 10. E’ infatti da dieci partite che l’attaccante della Samp segna ininterrottamente e adesso è in caccia del record di Batistuta, che segnò per undici volte di fila. Il record del giocatore ex Fiorentina potrà esser quindi eguagliato nella prossima giornata di campionato quando la Sampdoria incontrerà l’Udinese tra le mura amiche.