Sampdoria, Ranieri punta a superare le annate di Mihajlovic e Giampaolo

Restano dieci partite a Claudio Ranieri per provare ad avvicinare i grandi della storia recente della Sampdoria

La vittoria contro il Torino ha portato la Sampdoria a quota 35 punti in classifica. Solo cinque punti la separano dall’obiettivo stagionale (40, la salvezza) e poi per Claudio Ranieri sarà tutto in discesa. Qualsiasi altro risultato sarà un di più, significherebbe aver alzato l’asticella come chiesto dal presidente Massimo Ferrero.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Virtualmente, con dieci partite a disposizione, Ranieri potrebbe chiudere perfino a 65 punti. Rappresenterebbe il record dell’ultimo decennio, sfiorando i 67 punti del quarto posto conquistato da Luigi Delneri. Come sottolinea il Secolo XIX, essendo la media stagionale di 1.25 punti a partita è più verosimile che la Sampdoria chiuda a 47 punti. Ranieri potrebbe tentare di avvicinare i due allenatori che meglio hanno fatto nell’ultimo decennio: Sinisa Mihajlovic (56) e Marco Giampaolo (53-54). Se riuscisse nell’impresa di arrivare a 47 punti, si collocherebbe proprio in mezzo alla prima Sampdoria del tecnico serbo (45), subentrato a Delio Rossi, e alla prima dell’allenatore di Giulianova (48 punti).