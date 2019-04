Sampdoria-Roma DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Sampdoria-Roma, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Dopo il pareggio con la Fiorentina di mercoledì sera, per la Roma è già tempo di tornare in campo: oggi alle 20.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida la Sampdoria nel match valido per la 31eima giornata di Serie A. Per i giallorossi il quarto posto resta lontano solo quattro punti, ma è da invertire un trend altamente negativo: nelle ultime cinque giornate, infatti, é arrivata solamente quattro punti contro Empoli e Fiorentina. I blucerchiati, invece, noni a 45 punti, vogliono continuare a credere nell’Europa dopo il brutto stop nel turno infrasettimanale contro il Torino di Mazzarri.

Sampdoria-Roma: pagelle e tabellino

Sampdoria-Roma: diretta live, moviola e sintesi

Sampdoria-Roma: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Schick. Allenatore: Ranieri.

Sampdoria-Roma Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.