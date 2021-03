Sampdoria, tamponi negativi. Torregrossa si allena a parte

La Sampdoria archivia il pareggio con il Cagliari e si concentra sul prossimo impegno contro il Bologna: Torregrossa ancora a parte

Archiviato il pareggio contro il Cagliari, la Sampdoria è tornata al lavoro, sotto l’attento sguardo del tecnico Claudio Ranieri, per preparare la complessa trasferta nel prossimo turno con il Bologna. Ancora a parte Ernesto Torregrossa, che prosegue con il suo iter di recupero. Il report completo.

«Archiviato il pareggio con il Cagliari e appurata la mancanza di nuove positività nell’ultimo ciclo di tamponi, la Sampdoria si è rimessa all’opera in vista della trasferta di domenica a Bologna. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco Claudio Ranieri e staff hanno previsto una prima parte d’allenamento comune con attivazione, circuito tecnico e possesso-palla. Quindi la rosa è stata divisa in due gruppi: sessione aerobica di recupero per i maggiormenti impiegati nelle ultime uscite; partite a pressione alternate a lavoro fisico-atletico per gli altri disponibili. Ernesto Torregrossa prosegue il proprio iter di recupero agonistico. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina».