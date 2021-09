Sampdoria, testa all’Empoli: tre blucerchiati si allenano a parte

Antivigilia di campionato per la Sampdoria di D’Aversa che, domenica, affronterà l’Empoli: ecco le novità da Bogliasco. Il report

Continua la preparazione della Sampdoria di Roberto D’Aversa in vista della partita contro l’Empoli. A Bogliasco hanno seguito un programma individuale Mohamed Ihattaren, Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Il report completo.

«Al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, dopo la riunione video e il riscaldamento, Roberto D’Aversa ha messo al lavoro la sua Sampdoria con un’esercitazione tecnica, seguita da sviluppi tattici attivi e passivi. Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira hanno continuato i rispettivi percorsi individuali di recupero agonistico. Seduta di scarico, invece, per Mohamed Ihattaren. Domani, sabato, alla vigilia della trasferta di Empoli, i blucerchiati torneranno in campo in mattinata».