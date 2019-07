Sampdoria, il gruppo Vialli fa passi in avanti: le novità

Gianluca Vialli fa passi in avanti per la Sampdoria: la pratica delle coperture finanziarie ha portato dei buoni riscontri. Le novità

La Sampdoria potrebbe essere presto ceduta. Il gruppo di Gianluca Vialli ha fatto passi in avanti nella trattativa per il club blucerchiato: come spiega il Corriere dello Sport, dopo nove mesi di contatti, le sensazioni sono positive. Infatti la pratica delle coperture finanziarie avrebbe portato a un buon esito.

Domani dovrebbe scadere la prelazione di Aquilor Capital, il fondo che aveva manifestato interesse qualche mese fa. L’intesa con Vialli dovrebbe essere trovata sulla base di 65 milioni più 20 di bonus e 30 per i debiti.