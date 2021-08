Sampdoria, Vieira Sheffield United: arriva la conferma dal tecnico

Vieira Sheffield United, c’è la conferma: le parole del allenatore Jokanovic sul centrocampista della Sampdoria

Che Ronaldo Vieira sia nel mirino dello Sheffield United è ormai cristallino. Dopo una serie di voci che vorrebbero il club inglese interessato al centrocampista della Sampdoria arriva la conferma da parte dell’allenatore, Slavisa Jokanovic.

Come riporta thestar.co.uk, il tecnico dello Sheffield United ha confermato di essere convinto delle due operazioni di mercato: la prima per Ben Davies e la seconda per Ronaldo Vieira. «Confermo, sono interessato a entrambi i giocatori», queste le sue parole.

I DETTAGLI SU SAMPNEWS24