Sampdoria, Yoshida: «Mi sentivo pronto. Avanti così»

Il difensore giapponese Yoshida racconta le proprie sensazioni dopo l’esordio con la maglia della Sampdoria in Serie A

Maya Yoshida ha raccontato le proprie sensazioni dopo l’esordio in Serie A con la maglia della Sampdoria: «Ho aspettato a lungo prima di giocare, ma oggi sapevo di essere pronto. E abbiamo presto tre punti importanti, avanti così».

«A poco a poco sto crescendo. Mi sentirò sempre meglio. La situazione sul Coronavirus? Non sapevamo che avrebbero fatto a Parma, ma io mi sono concentrato solo su di me e sulla partita con il Verona. E sono soddisfatto di come è andata. Mi auguro che al più presto ci si possa godere il calcio appieno», ha concluso il difensore giapponese.