Samuele Perisan è uno dei tanti talentuosi portieri sfornati dalla Primavera dell’Udinese. Oggi gioca in prestito al Padova in Serie B: scopriamo le sue caratteristiche

Samuele Perisan è l’ennesimo portiere di talento cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Classe 1997, fa compagnia ad una generazione di portieri sfornati dal club bianconero come Simone Scuffet, Alex Meret e Davide Borsellini. Perisan, friulano di nascita, è entrato a far parte della famiglia dell’Udinese a 12 anni, passando per Giovanissimi, Allievi Nazionali e Primavera. Fino alla prima squadra, con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel gennaio 2016. Alto 1 metro e 92 centimetri, Perisan ha dimostrato affidabilità tra i pali anche grazie alle sue caratteristiche fisiche. La L’estremo difensore sta facendo la cosiddetta “gavetta” nei campionati minori: dopo due anni in Lega Pro in prestito prima alla Triestina e poi all’Arezzo, è passato al Padova nella serie cadetta. Già nel giro della Nazionale Under 20, su di lui si è già registrato l’interesse di diversi club inglesi.

ANAGRAFICA

Nome e cognome: Samuele Perisan

Data di nascita: 21 agosto 1997

Club: Padova in prestito dall’Udinese

Nazionalità: Italiana

RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo naturale: Portiere

Piede: Sinistro

Punti di forza: Il fisico imponente gli conferisce sicurezza e affidabilità tra i pali. Piedi buoni e reattività, è un portiere che ha regalato spesso interventi spettacolari.

Punti deboli: Può migliorare in particolare sulle uscite aeree e nella lettura del gioco degli avversari.

POTENZIALE

Campionato ideale: Fortemente legato alla realtà territoriale dov’è cresciuto, Perisan può esprimersi al meglio in un campionato italiano. Attualmente in prestito al Padova in Serie B, il portiere classe 1997 potrebbe fare il salto di categoria nella prossima stagione.

Chi ci ricorda: Si può azzardare un paragone con Samir Handanovic per la sua reattività e le caratteristiche fisiche in comune. Senza dimenticare la lunga militanza del portiere sloveno nell’Udinese.

Dove può arrivare: Perisan dopo aver attirato le attenzioni dalla Serie B (Pro Vercelli in e Padova, dove poi è approdato) ha attirato anche quelle di alcuni club inglesi. Al termine di questa stagione farà rientro all’Udinese dal prestito e non si esclude un nuovo prestito o un passaggio a titolo definitivo in una squadra di metà classifica.

SEGNI PARTICOLARI

Friulano doc (nato a San Vito al Tagliamento), Perisan è un portiere per caso. Come da lui stesso dichiarato, infatti, sono stati i suoi due fratelli, in tenera età, ad abituarlo a giocare tra i pali. Legato all’Udinese da un contratto fino al 2020, dopo un anno da terzo portiere in prima squadra dietro Karnezis e Scuffet, sta vivendo una stagione di crescita tra Triestina ed Arezzo, club da lui scelto anche per la possibilità di continuare a lavorare col preparatore Diego Del Piccolo. In mezzo, gli impegni con la Nazionale Under 20, con cui Perisan ha esordito nel maggio 2017 in amichevole contro il Venezuela. Poi, la convocazione di Evani per i Mondiali sudcoreani, in cui il classe 1997 è rimasto all’ombra di Zaccagno e Plizzari. Tra una concorrenza agguerritissima, l’ennesimo portiere ‘Made in Udinese‘ che può puntare in alto.