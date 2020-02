San Paolo, Cristiano Ronaldo «batte» Messi: più spettatori per CR7

San Paolo, la sfida infinita: Cristiano Ronaldo «batte» Messi, più spettatori nel 2017 con il Real Madrid a Napoli

Ronaldo batte Messi. Questa volta non sul campo o sui gol, ma sul numero di spettatori al San Paolo. Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza un dato curioso: quando i Blancos giocarono a Napoli in Champions League, Ronaldo portò allo stadio oltre 55.000 spettatori. Questa sera non ci sarà il tutto esaurito, ma comunque ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: d’altronde Messi rimane pur sempre Messi.