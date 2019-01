Sanabria al Genoa, il tecnico del Betis ha una motivazione singolare: «Non piaceva ai tifosi»

Ufficiale l’arrivo di Antonio Sanabria al Genoa dal Betis Siviglia: il tecnico degli spagnoli Quique Setien motiva così l’addio del calciatore

Da ieri è ufficiale il passaggio di Antonio Sanabria al Genoa in prestito per i prossimi diciotto mesi. L’ex attaccante della Roma è stato ceduto dal Betis Siviglia in fin dei conti senza troppi rimpianti: dopo un inizio interessante con la maglia del club spagnolo, negli ultimi mesi il giocatore paraguaiano si era un po’ perso, ma non solo… Le motivazioni che hanno portato al suo addio al Betis sarebbero alquanto particolari, come spiegato ieri in conferenza stampa dal tecnico della squadra biancoverde Quique Setien: «Antonio stava attraversando un momento davvero difficile e in più non era ben voluto dalla gran parte dei tifosi, anche se noi come società su di lui abbiamo sempre puntato».

Sababria ceduto insomma perché poco simpatico ai tifosi, ma c’è pure dell’altro… «La sua situazione era diventata difficile: da lui ci si aspettava di più, poi quando abbiamo visto che c’era una buona opportunità di mercato, abbiamo deciso di separarci – le parole di Setien – . Perdiamo un giocatore importante, ma speriamo che arrivi qualcuno che sia in grado di darci quello che Sanabria non ci ha dato». Colpito e affondato.