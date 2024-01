Sanchez lascerà l’Inter? Possibili offerte in arrivo

Alexis Sanchez e quello che potrebbe essere il suo futuro in questa sessione di calciomercato. La situazione in casa Inter

Ormai non ci sono dubbi. Molto, per non dire tutto, del calciomercato invernale dell’Inter passa dal futuro di Alexis Sanchez: che attualmente sta deludendo le aspettative nerazzurre tra campionato e coppe.

Come riportato da calciomercato.com, lui non ha attualmente aperto alla cessione, ma le cose potrebbero cambiare (visto il pressing sul fronte arabo).