Saponara sicuro: «L’Inter ha tutto per vincere la Champions»

Le parole di Riccardo Saponara, centrocampista dell’Ankaragücü, sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi

Riccardo Saponara, centrocampista dell’Ankaragücü, ha parlato a Sport Mediaset della stagione dell’Inter in Serie A e Champions League.

PAROLE – «Se ormai l’Inter ha vinto? Seguo la Serie A e quante più partite posso. Credo che il vantaggio sia molto ampio e che il modo in cui riescono a giocare sia incredibile. Non vedevo da tanto tempo una squadra giocare così bene ai vertici. Anche perché spesso le squadre di vertice si affidano al singoli invece trovare un collettivo che si esprime in quel modo bisogna andare dietro di parecchio tempo per trovarlo. Sono rimasto colpito. L’Inter ha tutto per vincere in campionato e magari può ripetere in Champions quanto fatto l’anno scorso».

