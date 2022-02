Bologna, Saputo torna in Italia: ultimatum alla squadra?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, sta tornando in Italia per parlare con la squadra: un ultimatum dopo i recenti risultati

Joey Saputo, presidente del Bologna è pronto a tornare in Emila per stare vicino alla squadra e capire i recenti risultati.

La sfida contro lo Spezia suona come un ultimatum per la squadra. Un unico risultato per non incappare nell’incubo retrocessione. Intanto nelle scorse ore si è parlato di Pirlo come sostituto di Mihajlovic qualora non dovessero risultati a stretto giro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.