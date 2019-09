Sarri: «Bene Rabiot ma ci aspettiamo di più da lui» – VIDEO

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla della prestazione di Rabiot in conferenza stampa dopo la vittoria dei bianconeri per 1-2 sul Brescia

Una vittoria importantissima quella di ieri per la Juventus di Maurizio Sarri. Al termine della gara il tecnico ha espresso le sue sensazioni anche sulla prestazione di Rabiot. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Rabiot piuttosto bene, è un ragazzo che non giocava partite con tre punti in palio da tanto tempo. Tante potenzialità, può fare molto meglio ma in futuro pretenderemo qualcosa in più da lui».