La lunga telenovela Sarri-Chelsea sembra essere arrivata davvero alla puntata finale

Il binomio Sarri-Chelsea sta per diventare realtà. Come si legge su Il Mattino la trattativa è finalmente arrivata alla felice conclusione. Il tecnico toscano domani sarà a Londra per gettare le basi per il futuro: prima panoramica al centro sportivo di Cobham che ospiterà una parte del ritiro estivo e poi summit di mercato. D’altronde, dopo un’estenuante trattativa, c’è poco da parlare di accordi: contratto fino al 2021, con stipendio da 6 milioni di euro. L’annuncio, però, arriverà soltanto una volta che la situazione Conte sarà definita: sarà accordo sulla buonuscita o esonero.

Sarri abiterà all’interno del centro sportivo, lì dove potrà studiare con cura la rosa del Chelsea e preparare gli allenamenti per questa intensa stagione di Premier League. Come intense sono le contrattazioni con Aurelio De Laurentiis per liberare l’ormai ex tecnico del Napoli: se ne sta occupando, e continuerà a farlo, Fali Ramadani che, per addolcire il Presidente, potrebbe anche favorire l’arrivo di qualche suo assistito in terra partenopea. Mentre Sarri, per il sui Chelsea, si affiderà sì al lavoro della dirigenza dei blues, Gianfranco Zola in testa, ma ha fatto i nomi dei fedelissimi Albiol, Rugani, Higuain e Mertens.