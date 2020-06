Sarri: «Higuain riconciliato. Sarà determinante» – VIDEO

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento di Gonzalo Higuain

«Mi fa piacere che al rientro, dopo un brutto periodo e un infortunio, abbia segnato. Si è riconciliato con il calcio, per noi è un giocatore forte e importante, per noi averlo a pieno servizio nella parte finale non è solo importante, ma determinante».