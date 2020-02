Sarri: «Il rigore alla SPAL? Regolamento profondamente ingiusto» – VIDEO

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato del rigore assegnato alla Spal, che lo ha mandato su tutte le furie

«Queste son partite difficilissime e negli ultimi anni non avevamo mai vinto qui. Abbiamo avuto le possibilità di chiuderla, ma non l’abbiamo fatto. Penso di essere l’unico allenatore ad aver avuto contro il rigore con il Var che non funzionava. La Penna mi ha spiegato che questo è il regolamento, ma non credo sia giusto. E così l’abbiamo riaperta. Me l’aspettavo difficile perché era una delle ultime partite della SPAL per la salvezza».