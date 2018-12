Sarri sta con Koulibaly: «Uomo meraviglioso. Bisogna fare di più»

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato dell’episodio di razzismo che ha coinvolto il suo ex giocatore Koulibaly

Anche Maurizio Sarri dice la sua sul caso Koulibaly. Il tecnico del Chelsea ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro contro il Crystal Palace, ha stigmatizzato certi atteggiamenti purtroppo per molti ricorrenti negli stadi italiani. Il tecnico dei Blues ha preso naturalmente le difese del suo ex giocatore e ha parlato anche dei problemi del calcio italiano.

Ecco le parole di Sarri: «Sappiamo che a livello calcistico ci sono alcuni problemi in Italia. Penso che questo valga soprattutto per Napoli. Noi ci fermammo due volte, una volta contro la Lazio a Roma e un’altra volta contro la Sampdoria a Genova. Koulibaly è un uomo meraviglioso e sono molto dispiaciuto per quanto successo l’altra sera. Mi spiace tanto per quello che gli è successo e penso che in Italia si possa fare di più per questo tipo di problema».