Sarri: «Non si può giocare con questo terreno: se rimane così il presidente deve prendere un nuovo allenatore…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato in modo duro nel post partita del match pareggiato contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico della Lazio:

TERRENO DI GIOCO – «Il condizionamento è enorme, avevamo preparato delle uscite da dietro e dopo il riscaldamento abbiamo abolito tutto. Oggi era impossibile uscire con palla rasoterra veloce. Non so cosa intende fare il nostro presidente ma se il terreno rimane così deve prendere un nuovo allenatore perché io qui non riesco a giocare oppure andremo noi a giocare da un’altra parte. Se sono nervoso su questo tema? E’ una constatazione. Le mie squadre fanno 700 passaggi palla a terra, su questo terreno mi diviene impossibile, quindi non sono l’allenatore adatto».

INFORTUNIO IMMOBILE – «Purtroppo la partita si è messa così. Dobbiamo cercare di andare oltre a queste difficoltà, siamo incappati in uno dei peggiori avversari possibili quando giochi ogni 3 giorni. Quando incontri una squadra fisica su un terreno ingiocabile il problema diventa grosso».

