Sassuolo, affaticamento per Tripaldelli con la Nazionale Under 21

Il terzino di proprietà del Sassuolo, ora in Nazionale Under 21, non ha giocato per un piccolo problema muscolare

Alessandro Tripaldelli, terzino classe ’99 del Sassuolo, non è sceso in campo in occasione della vittoria dell’Italia Under 21 nel match amichevole contro la Moldavia a causa di un affaticamento.

Il giocatore, riporta Tuttomercatoweb, ha accusato un piccolo fastidio muscolare e Nicolato ha preferito non rischiarlo, preservandolo per il match di qualificazioni all’Europeo di categoria contro i pari età del Lussemburgo.