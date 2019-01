Sassuolo-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

La 21ª giornata di campionato si apre con il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. Le due formazioni, che all’andata si erano divise la posta in palio pareggiando 2-2, sono vicine in classifica (12° e 13° posto) divise da 5 punti. I neroverdi che sembravano poter ambire ad un posto in Europa, nelle ultime quattro gare hanno conquistato solo due punti scivolando in classifica. I sardi, invece, sono partiti bene e puntano ad una salvezza tranquilla, magari conquistata in anticipo.

La gara sarà diretta dall’arbitro Irrati della sezione AIA di Pistoia, assistito dai guardalinee Di Iorio e Vecchi. Quarto ufficiale sarà Guccini, mentre gli addetti VAR sono Fabbri e Di Vuolo. Ecco gli highlights di Sassuolo-Cagliari:

SASSUOLO-CAGLIARI 1-0: Alla prima occasione arriva il vantaggio per i padroni di casa, rete di Manuel Locatelli. Berardi si fa spazio al limite e tenta il mancino non difficilissimo ma non trattenuto da Cragno, sulla respinta il più lesto di tutti è lo stesso Locatelli che manda in rete per il vantaggio del Sassuolo.

SASSUOLO-CAGLIARI 2-0: Calcio di rigore realizzato da Babacar, il Sassuolo raddoppio. L’attaccante dei neroverdi spedisce alla sua destra freddando Cragno che è rimasto inerme lungo la linea di porta.