Sassuolo, Carnevali: «Super League? I club italiani ci hanno tradito»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

SUPER LEAGUE – «La posizione di De Zerbi è giusta. Ha espresso lo stesso pensiero di società e calciatori, però ci vuole buonsenso e aspettare l’evolversi della situazione. Ci siamo sentiti traditi dalle società italiane, ma sapevamo che questo progetto non sarebbe andato avanti facilmente. La meritocrazia va messo al primo posto, e non dimentichiamo i tifosi. Facciamo calcio per loro. I problemi sono tanti, ma alcuni si possono superare se tutti i club lavorano per lo stesso obiettivo. Il sistema calcio va rivisto e la Super League non aiuta a risolvere certe problematiche. Da parte nostra, guarderemo avanti. Quel che è successo è successo, miglioriamo tutti insieme senza rancori».

SCAMACCA – «Sono valutazioni che si basano sui momenti. Noi possiamo chiedere la cifra che riteniamo giusta, ma ci deve anche essere l’acquirente disposto a pagare tale cifra. Nessuno è obbligato a comprare, se non vuole non lo fa».