Sassuolo, Defrel si presenta: «Sono qui per De Zerbi»

Gregoire Defrel si è presentato, per la seconda volta, in conferenza stampa come nuovo giocatore del Sassuolo. Le parole dell’ex attaccante giallorosso.

SASSUOLO – «Alla Sampdoria sono stato bene, qui però ho vissuto 2 anni fantastici. Ho valutato, la squadra, il mister che mi ha chiamato, ho valutato tante cose e alla fine ho scelto di venire qui perché c’è una squadra forte»

RUOLO – «C’è molta concorrenza ma più siamo, meglio è. Ho parlato con il mister prima di venire, posso fare un po’ tutti i ruoli in avanti, anche il trequartista, seconda punta, esterno. Ho giocato un po’ ovunque, provo a fare il mio meglio, da seconda punta mi trovo bene»