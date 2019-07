Sassuolo, Di Francesco lascia il ritiro: pronto per le visite mediche con la SPAL

Federico Di Francesco ha lasciato il ritiro di Vipiteno del Sassuolo per recarsi a sostenere le visite mediche per la SPAL

Da pochi minuti Federico Di Francesco ha lasciato il ritiro di Vipiteno, dove in questi giorni si è allenato con il Sassuolo, per recarsi a sostenere le visite mediche per la SPAL.

Tutto fatto per il passaggio del figlio d’arte dal Sassuolo agli estensi: l’affare si è chiuso sarà con la formula del prestito, con però incluso l’obbligo di riscatto a favore degli emiliani.