Sassuolo, Dionisi: «La Lazio ha giocato da 8, noi da 4.5»

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta casalinga subita dai neroverdi contro la Lazio

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PRIMO TEMPO – «A fine primo tempo bisognava ricostruire autostima, c’erano tante teste giù. La Lazio ha fatto una partita da 8, noi da 4.5 con errori da 3. Il risultato è più che meritato. Siamo stati poco coraggiosi, e fortunatamente il primo tempo è finito… Ci sono stati errori su errori. Poi il secondo tempo è stata un’altra partita, anche in conseguenza del primo».

TRESSOLDI – «Se avessi pensato solo alla partita di oggi l’avrei tolto, ma lo dobbiamo accompagnare e supportare. Ha già fatto un po’ di questi errori, deve migliorare perché se non si aiuta diventa difficile aiutarlo. Ma si allena bene, è anche cresciuto. Abbiamo aspettato la fine del primo tempo per cambiarlo perchè se l’avessimo sostituito prima non l’avrebbe capito».

ATTACCO – «Deluso da quel reparto? Lo sono da tutti… Onestamente citare un giocatore in particolare non avrebbe senso. Le sostituzioni sono state fatte per mettere freschezza mentale nel secondo tempo, c’era stata poca qualità con la palla in tutte le zone del campo. Mi aspettavo di più da tutti, come atteggiamento e personalità. Noi ci siamo abbassati, e la Lazio non perdona».

AMBIENTE – «La cosa strana è che sono arrivato dopo due anni di Covid, gli stessi giocatori non erano più abituati a uno stadio in cui i tuoi tifosi sono in minoranza anche in casa. Questa realtà aiuta tutti i ragazzi, perché ti supporta di più. Al tempo stesso ti spinge meno, c’è meno pressione».