Sassuolo, Dionisi: «Non era una gara da 5-0, ma sono felice di quanto visto»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la roboante vittoria contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Non fatemi domande sull’arbitro, più se ne parla e più si evidenzia la differenza. Oggi i complimenti si sprecano perché il risultato è rotondo. Abbiamo realizzato più di quanto creato, non era una partita da 5-0. Sono felice per l’atteggiamento e per il non aver preso gol dopo che abbiamo abbassato l’intensità. Bisogna essere bravi a gestire gli interpreti e ad avere il giusto equilibrio, gestendo bene le due fasi. 12 punti sono un buon bottino ma non ci accontentano, sappiamo che ci saranno momenti difficili e dobbiamo essere pronti. Obiettivi? Io sto lavorando per far rendere tutti al massimo. Lavoriamo per migliorarci, a volte non giochiamo come dovremmo».