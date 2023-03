Sassuolo, Dionisi: «Siamo straordinari, su Laurienté…»

Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, nel pre partita della gara contro lo Spezia. I dettagli

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della gara di Serie A tra Sassuolo e Spezia.

PAROLE – «Aver recuperato giocatori, condizione e uno spirito di squadra diverso stanno facendo la differenza. Stiamo facendo cose straordinarie, i ragazzi ci hanno creduto. Laurienté si sta esprimendo sempre di più in un contesto di squadra. All’inizio non è stato facile, poi si è adattato sempre più alla squadra che a sua volta deve consentirgli di esprimersi al meglio. Frattesi in panchina? Ci sta, ho la possibilità di scegliere ed è giusto che lo faccia».