Sassuolo, FATTA per Grosso: sarà il NUOVO allenatore per RIPARTIRE dalla Serie B

Il Sassuolo ha trovato l’accordo con Fabio Grosso come nuovo allenatore per la prossima stagione in Serie B

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Sassuolo ripartirà da Fabio Grosso come nuovo allenatore. Dopo i contatti positivi della giornata di ieri, in queste ore è stato raggiunto l’accordo totale tra le parti.

Una rivoluzione tecnica in casa neroverde che non riguarderà solo la panchina, ma anche il ruolo di direttore sportivo: il pole per ricoprire questo incarico c’è sempre Francesco Palmieri, attuale responsabile del settore giovanile neroverde che sotto la sua gestione ha ottenuto grandissimi risultati.