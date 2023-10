Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Mapei Stadium, Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Sassuolo-Lazio 0-2: sintesi e moviola

90’+5 – Triplice fischio.

90′ – Si giocherà per ancora 5 minuti

88′ – Consigli salva ancora: mischia su corner, Thorstvedt rischia l’autogol con una deviazione fortuita, ma il portiere respinge.

74′ – Zaccagni si mette in proprio, prende palla e calcia dal limite dell’area con Consigli che respinge.

65′ – Finisce il check del VAR che annulla il rosso al portiere.

61′ – Rosso per Provedel: il portiere della Lazio in uscita la prende con le mani, ma sbaglia a leggere la traiettoria e la prende fuori area con le mani. Si aspetta il check del VAR

56′ – Palo di Cataldi. Prima Luis Alberto sbaglia il tiro, ma poi recupera palla e lo trasforma in assist per il compagno, con il legno che dice di no.

46′ – Inizio secondo tempo

45’+3 – Fine primo tempo.

35′ GOL LAZIO – Palla dentro di Felipe Anderson, errore da matita rossa della difesa del Sassuolo, con Boloka che pasticcia e serve Luis Alberto che con lo scavetto supera Consigli

27′ – GOL LAZIO – Ancora un errore di Tressoldi in uscita che regala il pallone alla Lazio, Luis Alberto serve ancora Felipe Anderson e questa volta insacca

18′ – Doppia occasione della Lazio: Tressoldi sbaglia in impostazione e serve Luis Alberto, filtrante per Felipe Anderson e salva Consigli in corner. Dalla bandierina lo spagnolo serve Guendouzi e altro miracolo di Consigli.

11′ – Guendouzi ancora pericoloso, dopo un buon recupero sulla manovra difensiva del Sassuolo va alla conclusione: fuori di poco.

8′ – difesa aperta del Sassuolo: Luis Alberto serve in profondità Felipe Anderson, che chiude il triangolo ampio con lo spagnolo, che però calcia male.

4′ – Ci prova Luis Alberto dal limite, conclusione però che finisce alta.

3′ – Prima occaisone della partita con Guendouzi: conclusione dentro l’area con il destro e respinta di Consigli.

1′ – Calcio d’inizio

Migliore in campo: a fine partita

Sassuolo-Lazio 0-2: risultato e tabellino

27′ Felipe Anderson, 35′ Luis Alberto

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Pedersen; Racic, Boloca; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri