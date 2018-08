Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli arrivato da poco alla corte di De Zerbi ha parlato del suo trasferimento e del passato al Milan

Il neo centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da La Gazzetta di Modena parlando anche del suo passato al Milan. Il giocatore, classe 1998, difatti, si è trasferito ai neroverdi durante questa sessione di mercato dopo aver indossato per 9 anni la maglia rossonera tra giovanili e prima squadra. Locatelli ha spiegato di non poter dimenticare gli anni trascorsi a Milano che gli hanno consentito di crescere: «Ringrazio il Milan, ma sono felice di essere qui, sono stato molto sicuro della mia scelta di trasferirmi al Sassuolo che ha creduto in me ». Il neo acquisto ha spiegato, inoltre, quale è il suo ruolo in campo dichiarando di essere un regista.

Infine, Locatelli ha parlato della prima gara che affronterà il club emiliano domenica contro l’Inter, ammettendo che la sfida contro i nerazzurri, dato il suo passato al Milan, sarà come giocare un derby. Ancora, però, non si conoscono le decisione di formazione del tecnico De Zerbi in vista del match, dunque, non si sa se Locatelli scenderà in campo contro l’Inter.