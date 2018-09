Sassuolo: Paolo Cristallini entra nella dirigenza neroverde

Il Sassuolo adesso potrà contare su un nuovo dirigente Paolo Cristallini che sarà il vice direttore sportivo del club

Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta esterna contro la Juventus, ha iniziato al meglio la stagione con 7 punti in 4 gare che hanno consentito agli uomini di De Zerbi di piazzarsi al terzo posto in classifica. Stasera, nel Friday match della quinta giornata i neroverdi affronteranno l’Empoli per confermare l’andamento tenuto sino ad ora.

Mentre la squadra si prepara a scendere in campo per la sfida, la società sembra doversi preparare ad accogliere un nuovo dirigente: Paolo Cristallini. Secondo quanto riportato dalla redazione Gianlucadimarzio.com, pare che il nuovo dirigente dovrà tener d’occhio i giocatori del club in prestito in altre squadre italiane. Al Sassuolo, Cristallini, ex direttore sportivo di Vicenza e Brescia, dovrebbe essere il vice del d.s. Giovanni Rossi.