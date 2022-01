ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sassuolo show con l’Empoli: Dionisi si prende un record. Non era mai successo ai neroverdi nel massimo campionato

Il 5-1 con cui il Sassuolo strapazza l’Empoli al Castellani sancisce un record per la squadra allenata da Alessio Dionisi.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Sassuolo ha realizzato almeno cinque reti in una singola partita fuori casa.