Sau Benevento, oggi le visite mediche: l’esito decisivo per l’ingaggio

Sau Benevento, oggi le visite mediche: l’esito dei controlli sarà decisivo per l’ingaggio dell’attaccante da parte dei sanniti

Punto di svolta per il mercato del Benevento, con l’attaccante Marco Sau pronto ad approdare in giallorosso. Il calciatore della Sampdoria, infatti, oggi si sottoporrà alle visite mediche del caso.

Un passaggio che – come riporta Il Mattino – sarà curato in maniera meticolosa per volere del club, al fine di togliersi ogni dubbio circa le reali condizioni di salute del giocatore. Quindi, se non si registreranno intoppi, verrà depositato e ufficializzato il contratto biennale già concordato tra le parti.