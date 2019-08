Scambio Biraghi-Dalbert tra Inter e Fiorentina: cosa manca per chiudere

Scambio Biraghi-Dalbert: mancano ancora gli accordi. Il brasiliano al momento ostacola la chiusura della trattativa

Non è ancora fatta per lo scambio Biraghi–Dalbert. Il terzino della Fiorentina ha detto sì a un ritorno all’Inter ma il giocatore brasiliano, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non ha ancora accettato il trasferimento a Firenze.

E’ proprio la volontà di Dalbert a ostacolare a chiusura dell’affare tra Inter e Fiorentina. Le parti torneranno a parlare dello scambio tra i due laterali mancini nei prossimi giorni.