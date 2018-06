Scambio Kalinic-Ganso (più Musacchio): Milan e Siviglia ci provano

Milan e Siviglia a lavoro. Scambio Kalinic-Ganso tra i due club? Nell’affare potrebbe essere inserito anche il difensore Musacchio

Il Milan vuole cedere Nikola Kalinic ma non può farlo per meno di 25 milioni, altrimenti andrebbe incontro a una minusvalenza. Il club rossonero lavora per trovare una soluzione e anche il ds Mirabelli non ha chiuso le porte alla possibile partenza del centravanti croato. Cutrone resta, Bacca andrà nuovamente via e almeno uno tra Nikola e André Silva farà le valigie. Molto dipenderà dalle offerte. Attenzione al possibile scambio Kalinic–Ganso proposto dal Siviglia. Il club andaluso ha offerto il calciatore brasiliano, vecchio pallino di Adriano Galliani.

Il brasiliano non si è mai espresso a grandi livelli a Siviglia e ha collezionato 18 presenze e 4 gol in 2 anni. Il giocatore sembra aver iniziato un lento declino e difficilmente l’operazione si farà ma il Siviglia ci sta provando. Gli andalusi, secondo Tuttosport, hanno proposto questa operazione ‘revival’ ai rossoneri che potrebbero inserire nell’accordo anche il cartellino del difensore Mateo Musacchio, altro elemento in esubero. Il centrale difensivo non ha trovato molto spazio in rossonero e potrebbe andare via in estate. Il Siviglia, che ha spesso pescato dal nostro campionato, potrebbe riportarlo nella Liga spagnola dopo una sola stagione in Italia.