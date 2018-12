Scambio Zaza-Cutrone: pazza idea di mercato tra Milan e Torino

Idea di calciomercato per Milan e Torino. Scambio Zaza-Cutrone tra rossoneri e granata? Le ultimissime

Il calciomercato di gennaio sta per entrare nel vivo e iniziano a circolare le prime idee in vista della fase calda delle trattative. La Stampa ha riportato uno scenario clamoroso tra Milan e Torino. Entrambi i club sarebbero alla ricerca di un nuovo attaccante e riaffiora alla mente il mancato scambio estivo tra Simone Zaza e Patrick Cutrone. Milan e Torino potrebbero clamorosamente ripensare allo scambio Zaza-Cutrone durante la sessione invernale del calciomercato.

Si tratterebbe di uno scambio di prestiti tra i due club con Zaza pronto a vestire la maglia rossonera e con Cutrone in granata. L’ex giocatore della Juventus, arrivato in estate dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro piace al club rossonero, che cerca una nuova soluzione per il reparto offensivo, anche in vista del possibile addio di Gonzalo Higuain, cercato dal Chelsea. Possibile una clamorosa rivoluzione in casa rossonera: Higuain e Cutrone via (il club rossonero non segna da 4 giornate, ha eguagliato un record negativo di 30 anni fa) in cambio di Alvaro Morata e Simone Zaza. Situazione in fase di evoluzione. Nei prossimi giorni ne capiremo e ne sapremo di più.