Scandalo Menez: cacciato dal Messico per festini hot – FOTO

L’ex attaccante di Roma e Milan Menez ha lasciato il Messico per motivi comportamentali: non sono passati inosservati i festini hot – FOTO

Emerge un retroscena piccante sull’addio di Jeremy Menez al Club America. L’ex attaccante di Roma e Milan ha lasciato il Messico per trasferirsi al Paris FC non per motivi tecnici, bensì comportamentali.

Menez si è reso protagonista di festini hot, prontamente documentati con foto e video da numerosi portali messicani. Un testimone avrebbe trascorso diverse ore con il francese, dichiarando: «Gli piacciono le feste, le donne e altre cose: anche prima di andarsene ha fatto una festa con i suoi amici».