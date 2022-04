Scarpa d’Oro, Immobile sfida Lewandowski e Benzema

Scarpa d’Oro, Immobile sale al secondo posto accanto a Benzema a quota 50 punti: al primo c’è Lewandowski con 64

Nonostante le critiche, Immobile continua a segnare a valanga. L’attaccante, in piena corsa per la classifica capocannonieri della Serie A, rincorre – nuovamente – anche la Scarpa d’Oro. Per il prestigioso trofeo – già vinto nella stagione 2019/2020 – dovrà però battere la concorrenza di campioni del calibro di Lewandowski e Benzema.

La tripletta al Genoa ha fatto schizzare il numero 17 al secondo posto, a quota 50 punti (25 gol X2), proprio accanto al francese del Real Madrid e sotto a Lewandowski. La punta del Bayern Monaco, infatti, è al comando della classifica con 64 punti (32 gol x 2).