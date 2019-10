Schick: «Qui al Lipsia si può giocare con meno pressione rispetto alla Roma»

Patrick Schick ha parlato sulle pagine della Bild del suo stato di forma e dei primi mesi passati al Lipsia

Patrick Schick torna a parlare e lo fa sulle pagine della Bild. L’attaccante ceco in prestito con diritto di riscatto al Redbull Lipsia, ha parlato dei suoi primi mesi di ambientamento in Germania.

«Qui c’è la possibilità di giocare in un ambiente con minore pressione rispetto a Roma. C’è la possibilità di essere più anonimo rispetto a quanto accade nella Capitale. Nella scelta l’allenatore Nagelsmann ha avuto un ruolo centrale. Mi aveva già avvicinato quando allenava all’Hoffenheim e io ero al Bohemians. Siamo stati in contatto per tanto tempo e spesso abbiamo parlato solo di calcio»