Torino, Schuurs torna sui social: il super allenamento, il post con l’Inter e il messaggio ai tifosi – FOTO  

Perr Schuurs torna sui social, il big del Torino mostra il super allenamento post infortunio, ma anche la foto del ko con l’Inter e un messaggio ai fan

E’ tornato a ‘parlare’ Perr Schuurs e l’ha fatto sui propri profili social, dopo mesi (lunghissimi) di assenza: dai campi da calcio come dalle piattaforme online. Sono passati quasi 400 giorni dall’infortunio che ha visto come sfortunato protagonista il difensore del Torino. Era il 21 ottobre del 2023 (praticamente un anno e un mese or sono), quando il roccioso centrale olandese usciva in barella dopo uno scontro di gioco nella sfida casalinga poi persa dai granata per 3-0 contro l’Inter.

Come prevedibile la diagnosi fu subito delle peggiori: rottura del legamento crociato, in altre parole, l’inizio di un vero e proprio calvario per Schuurs. Già, perché dopo la prima operazione qualcosa non dev’essere andato secondo i piani. Se l’intervento sembrerebbe essere perfettamente riuscito, la riabilitazione è invece durata più del previsto. Non a caso, l’ex Ajax (che ha scelto di tagliarsi le vacanze per lavorare a Torino nell’arco dell’estate), è stato costretto a recarsi nuovamente sotto i ferri – questa volta per pulire l’articolazione – causa un fastidioso quanto incessante dolore al ginocchio anche e ben dopo l’infortunio.

Da qui il trasferimento a Londra, sotto la mani del sapiente dottor Williams (tra i più blasonati medici nel settore) e – salvo alcune sporadiche visite al Grande Torino – il più completo silenzio. O per lo meno così sembrava fino a questa sera, quando sul profilo Instagram del giocatore sono apparse ben tre ‘foto’ diramate a mo’ di stories. Nelle prime due ecco lo stesso Schuurs impegnato in faticosi esercizi in palestra. Nell’ultima invece, si vede lo stesso numero 3 intento ad affrontare in teak il nerazzurro Marcus Thuram. Immagine quest’ultima risalente proprio alla ‘funesta’ gara contro il club meneghino.

Da notare anche le scritte ad accompagnare le immagini: «La pazienza è la chiave», «Mai arrendersi». E ancora: «Tornerò». Un messaggio di fiducia che in un attimo ha fatto il giro degli smartphone dei fan del Torino e non solo. Per quanto ad oggi pare impossibile stimare una data per il rientro in campo, i fan – come il club di Via Viotti – attendono con ansia altre assicurazioni sul percorso di riabilitazione. La speranza è che Schuurs possa tornare a mostrare in campo le indubbie doti qualitative, le stesse che gli avevano meritatamente concesso accostamenti di lusso come a Milan, Juve e la stessa Inter.