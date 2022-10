Sconcerti: «La differenza tra Milan e Juve»

Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato le sconfitte di Milan e Juve in Champions

IL COMMENTO – «E’ subito finita la partita del Milan e non è mai cominciata quella della Juve. Tra le due sconfitte molto più grave quella della Juve, tanto che ha sentito il bisogno di intervenire Agnelli confessando l’imbarazzo e la vergogna di tutti. C’è qualcosa di irrisolvibile nella crisi della Juve che non ha giocatori di grande qualità, ma non ha spirito né voglia di giocare. Nel primo tempo è stata travolta senza vincere un contrasto, senza una vocazione agonistica, un niente ripetuto in modo ossessivo».