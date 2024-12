Scudetto 18/19: il Tar boccia il ricorso per toglierlo alla Juve e assegnarlo al Napoli

Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso dall’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons per la revoca dello Scudetto 18/19 alla Juve

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons attraverso il quale sollecitavano la revoca dello scudetto 2018-2019 alla Juve e la sua assegnazione al Napoli.

L’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons si sono rivolte al Tar chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e il relativo annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della Figc del 30 gennaio 2023.

Contestavano questa decisione nella parte in cui, pur avendo accertato che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019, non ha disposto la sanzione della revoca dello scudetto o quantomeno la retrocessione all’ultimo posto in classifica o la penalizzazione di 15 punti, con assegnazione dello scudetto alla seconda, ovvero il Napoli