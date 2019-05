Scudetto Juventus Women, la premiazione all’Allianz Stadium

Le Juventus Women saranno celebrate domenica sera all’Allianz Stadium: giro del campo e ovazione all’intervallo

Torneranno all’Allianz Stadium, questa volta per celebrare una stagione straordinaria. Le Juventus Women, domenica sera, saranno celebrate dai tifosi bianconeri, in occasione di Juve-Atalanta. Previsto un giro di campo all’intervallo, poi le ragazze di coach Rita Guarino festeggeranno lo Scudetto insieme ai colleghi in una serata speciale.

Alla loro seconda stagione di vita, le bianconere quest’anno hanno aggiunto in bacheca il primo double: Scudetto e Coppa Italia, portando a due i tricolori consecutivi.