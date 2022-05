Scudetto Milan, Galliani: «Ho guardato la partita con Berlusconi. Ora un altro obiettivo»

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato dello Scudetto dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

PAROLE – «Ho guardato la partita assieme a Berlusconi, come fatto in passato per i 29 trofei conquistati con il Milan. Il cuore resta rossonero e sono molto felice del traguardo. Applauso a tutti e a Ibra che c’era anche allora. Milan passato? Non ho mai amato i paragoni e non li farò nemmeno stavolta. Godiamoci questo trionfo e recuperiamo l’Inter a 19 titoli, dobbiamo raggiungere la seconda stella prima di loro».