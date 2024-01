Senegal Camerun, oggi in campo la seconda giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Seconda giornata al via della Coppa d’Africa e nel girone C spicca il big match tra Senegal e Camerun. La formazione allenata da Cissé guida il raggruppamento e vuole chiudere ogni discorso qualificazione trovando i tre punti nello scontro diretto. Dall’altra parte Song vuole provare a scalzare in vetta i Leoni della Taranga, soprattutto per dare una scossa dopo il pari nella prima giornata. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni di Senegal-Camerun

Mané guiderà l’attacco del Senegal, mentre a capitanare i Leoni ci sarà Koulibaly, al solito al centro della difesa. Dall’altra parte, invece, Song dovrebbe dare spazio all’Inter André Onana tra i pali, confermato Anguissa a centrocampo.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Ballo-Touré, Koulibaly, A. Diallo, F. Mendy; P. Gueye, I. Gueye, P.M. Sarr; Mané, Kackson. I. Sarr. Allenatore: Cissé

CAMERUN (3-5-2): Onana; Castelletto, Moukoudi, Wooh; Tolo, Anguissa, Ntcham, Kemen, Yongwa; Nkoudou, Ngamaleu. Allenatore: Song

Senegal-Camerun: orario e dove vederla

Seconda giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone C andrà in scena uno dei big match della competizione. La sfida si giocherà allo Stade de Yamoussoukro con calcio d’inizio alle ore 18 italiane e sarà visibile su Sportitalia. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.