Senegal, Koulibaly: «Fantastico segnare un gol al Mondiale. Un pensiero anche a Ischia»

Kalidou Koulibaly, difensore e capitano del Senegal, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria sull’Ecuador. Le sue dichiarazioni:

«Sapevamo non sarebbe stata una partita facile ma siamo riusciti a vincere con determinazione. Siamo un gruppo forte e con tanti giovani interessanti. Questa vittoria è per lui e Pape Bouba Diop. Un pensiero anche a Ischia per quello che è successo. Gol? Fantastico segnare ai Mondiali».