Inter, Sensi: «Cerchiamo di fare quello che dice Conte: ci ha chiesto…»

Stefano Sensi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni dopo il match di ICC contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni

L’Inter chiude il secondo match di International Champions Cup con un’altra sconfitta. Il verdetto è arrivato ai calci di rigore nel match giocato contro la Juve. Dopo la partita, Stefano Sensi è stato intervistato ai microfoni di InterTV. Ecco le sue dichiarazioni.

INTER JUVE – «Il mister ci aveva chiesto intensità e di andare a prendere gli avversari in campo aperto. A parer mio abbiamo fatto un grande primo tempo poi ci siamo un po’ abbassati anche per il grande caldo. Stiamo lavorando e cerchiamo di mettere in campo quello che ci chiede il mister, siamo contenti di aver lavorato bene soprattutto in difesa, la strada è quella giusta. Ho al mio fianco grandi calciatori quindi mi trovo bene, dobbiamo lavorare per migliorare sulla gestione palla e sulla verticalizzazione».