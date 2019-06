Sentenza Uefa Manchester City, ecco per quando è attesa una decisione da Nyon: nel mirino alcune violazioni del FPF

Sono giornate di lunga attesa per il Manchester City e per Pep Guardiola. Il cui futuro è nelle mani della Uefa, chiamata ad emettere un verdetto circa le supposte violazioni del club inglese in merito ai paletti del Fair Play Finanziario. Una sentenza, in questo senso, è attesa già nei prossimi giorni, a dar seguito al deferimento arrivato a metà maggio.

Per i Citizen, se ritenuti colpevoli riguardo la vicenda, arriverà una sanzione pecuniaria, ma da Nyon potrebbero anche decidere di estromettere il club dalla Champions League. Per quante stagioni e a partire da quando, però, resta ancora da stabilire. Lo spiegherà appunto la sentenza, attesa a breve per quanto non ci sia una data prestabilita, cui potrebbe poi seguire un ricorso da parte dei vertici della società inglese.