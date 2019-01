Sergio Ramos, nostalgia canaglia: esultanza alla Cristiano Ronaldo – VIDEO

Esultanza alla Cristiano Ronaldo per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha esultato emulando il vecchio compagno

Doppietta ed esultanza alla CR7 per Sergio Ramos. Il difensore e capitano del Real Madrid è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del suo Real in Coppa del Re contro il Girona. Il difensore centrale ha realizzato un calcio di rigore ‘alla Panenka’, con il cucchiaio, e poi ha realizzato il gol del 3-2 con un colpo di testa vincente. Dopo la seconda rete personale, il difensore, che ha più di 100 gol in carriera, si è ‘sfogato’ con un’esultanza che dalle parti del Bernabeu conoscono molto bene.

Il giocatore si è lasciato andare con una corsa verso la bandierina, poi mezza giravolta e saltello finale. Il giocatore ha poi indicato con le mani il suo nome e numero sulla schiena. Nostalgia di Cristiano Ronaldo al Bernabeu? Doppietta da centravanti per Ramos e nostalgia canaglia per il difensore goleador e per tutto il Bernabeu. Il Real ha poi vinto la sfida per 4-2, scacciando via i malumori e indirizzando la formazione di Santiago Solari verso la semifinale di Coppa del Re grazie alle giocate del difensore goleador. «Non escludo di utilizzarlo come centravanti. Ha segnato con un rigore di classe e un colpo di testa da vero 9» ha detto scherzando, ma non troppo, Santiago Solari dopo il match.